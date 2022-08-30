موسكو: القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجييه مبنى تخزين الوقود النووي

قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إينرجودار في زابوروجيا، ألكسندر فولجا، إن القوات الأوكرانية أصابت خلال قصفها لمحطة زابوروجييه الكهروذرية، مبنى تخزين الوقود النووي.

وأشار فولجا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن القصف الأوكراني تسبب بثقب في سقف المبنى، مبينا في الوقت ذاته أن الخلفية الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها لا تزال في الحدود الطبيعية المعتمدة.

وشدد على أن الأوكرانيين يريدون تنفيذ عمل إرهابي في المحطة، ليسفر عنه تلوث إشعاعي في المنطقة المحيطة بالمحطة، ولتتحرك الإشعاعات لاحقا نحو أوروبا، وأكد أنه يتم توثيق جميع الانتهاكات والاستفزازات الأوكرانية، وسيتم عرضها على خبراء الوكالة بمجرد زيارتهم للمحطة.

وكان الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، قد أعلن أمس الاثنين أن وفدا مكونا من حوالي 15 عضوا من وكالة الطاقة الذرية سيزور محطة زاباروجيا هذا الأسبوع للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب الدفاع الإقليمي لمدينة دونيتسك، إصابة 6 مدنيين، جراء القصف الأوكراني أمس.

وذكر المكتب - في بيان صادر عنه أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن 6 مدنيين أصيبوا؛ بينهم مراهق من مواليد عام 2010"؛ جراء قصف أوكراني على أراضي دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وكانت سلطات دونيتسك قد أعلنت أمس الاثنين مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين جراء قصف أوكراني على مناطق سكنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت دونيتسك أمس أن ما يقرب من 360 مدنيا، بينهم 18 طفلا، لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 3,2 ألف آخرين في أراضيها خلال 193 يوما من التصعيد الأخير.