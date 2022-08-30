ارتفاع عدد الحالات الجديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لأكثر من 115 ألفا

ارتفع عدد حالات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية لتتجاوز 115 ألفا اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها لعدة أيام، فيما يتواصل انتشار الفيروس بوتيرة ثابتة، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وسجلت البلاد 115638 حالة جديدة بكوفيد- 19، من بينها 380 حالة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات إلى 23 مليونا و 142 ألفا و 479 حالة، حسبما أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و689 وفاة، فيما استقر معدل الوفيات عند 12ر0 %.

وظل عدد المرضي ذوي الحالات الخطيرة مرتفعا وبلغ 591 مريضا، بانخفاض طفيف عن الـ 597 حالة التي تم تسجيلها أمس الاثنين.