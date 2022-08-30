الحكومة التايلاندية تتوقع ارتفاع عائدات السياحة خلال النصف الثاني من العام

تتوقع الحكومة تحقيق عائد يقدر بنحو 400 مليار بات ( دولار يساوي 30 بات) من انتعاش قطاع السياحة خلال النصف الثاني من العام، في ظل عودة السائحين للبلاد بعد تخفيف معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن نائبة المتحدثة باسم الحكومة راشادا دناديرك القول إنه من المتوقع أن يزور 5ر7 مليون سائح المناطق السياحية الشهيرة مثل بانكوك وبوكيت وكوه ساموي في الفترة ما بين يوليو الماضي وديسمبر المقبل، بارتفاع بنسبة 840ر1 % مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت أنه بذلك من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السائحين خلال العام الحالي بأكمله 10 ملايين سائح.

وأضافت راشادا في بيان اليوم الثلاثاء أن" الحوافز والإجراءات الحكومية سوف تسرع من تعافي قطاع السياحة"، مشيرة إلى أن استمرار تفشي فيروس كورونا والتوترات بين أوكرانيا وروسيا والتضخم مازالت تمثل عوائق أمام تعافي قطاع السياحة.

ويشار إلى أنه قبل جائحة كورونا، كان قطاع السياحة يساهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي و 30% من إجمالي الوظائف. وقد زار نحو 40 مليون سائح تايلاند عام 2019، ليبلغ دخل السياحة حين ذاك 60 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.