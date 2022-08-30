إيران تعيد فتح حدودها مع العراق مع بدء التهدئة

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أعادت فتح حدودها مع العراق أمام المسافرين، اليوم الثلاثاء بعد فترة وجيزة من مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من الشوارع.

وكانت طهران قد أغلقت حدودها وأوقفت رحلات الطيران إلى العراق وسط اندلاع أعمال عنف في العراق في أعقاب إعلان الصدر أمس الإثنين اعتزال الحياة السياسية، وفقا لوكالة رويترز

ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء العراقية سنوياً لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد. وتوافق أربعينية الحسين هذا العام 16 و17 سبتمبر المقبل.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول إيراني قوله "جميع الحدود مفتوحة الآن، مع عودة الأمن والهدوء إلى العراق".

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي إن إيران علقت جميع رحلات الطيران إلى العراق "حتى إشعار آخر بسبب الاضطرابات الراهنة".

ونقل التلفزيون عن مسؤول طيران كبير: "نحاول ترتيب رحلة طيران طارئة لإعادة الإيرانيين الموجودين في المطار حاليا من العراق وبغداد. نأمل في إجلائهم اليوم".