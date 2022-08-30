نائب محافظ بني سويف يتابع مشروعات حياة كريمة

زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، قرى ببا لمتابعة سير العمل في مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، في إطار توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولا بأول لسرعة تذليلها؛ بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وتفقد نائب المحافظ، سير العمل في مجمع سدس الخدمي، الجاري إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى "جزيرة ببا،قمبش، وطنسا، وهلية، وصفط راشين"، والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ومكتب تموين، وشهر عقاري"؛ بهدف التيسير على أهالي المجلس القروي وتوابعه.

وتابع "حبش"، مستجدات مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي؛ وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرى الوحدة المحلية وتوابعها، بالإضافة إلى متابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء وحدة إسعاف سدس، والتي تضم 2 سيارة "نموذج كبير"؛ لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.

وتفقد نائب محافظ بني سويف، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، وتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الوحدة الصحية بسدس، والتي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل ضمن 23 مشروعا بقطاع الصحة بقرى مركز ببا.

وتضمنت الزيارة، تفقد وحدة التدريب المتنقلة التابعة للقوى العاملة، لمتابعة سير عمل الدورات التدريبية التي يجري تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" بسدس لتدريب الشباب على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل.

وتابع نائب المحافظ، جانبًا من أعمال التدريب، وتقفد مكونات الوحدة التي تحتوي على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل: ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية.

وشهدت الزيارة، حضور كلا من المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وبعض التنفيذيين المعنيين ومسؤولي المبادرة بمركز ببا.