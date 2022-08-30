ليز تراس تلغي مقابلة مع بي بي سي

انسحبت وزيرة الخارجية ليز تراس، المرشحة الأوفر حظا في السباق للفوز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا القادم، من مقابلة مهمة مع نيك روبنسون الصحفي السياسي المخضرم بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وكان من المقرر أن يتم بث المقابلة اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وذكر فريق تراس إنها "لم يعد لديها وقت لتضيعه" لتشارك في مقابلة ثنائية، حسبما ذكرت "بي بي سي" في تغريدة عبر موقع تويتر يوم الاثنين.

وكتبت "بي بي سي" في تغريدة ثانية: "نأسف لعدم إمكانية إجراء مقابلة معمقة مع كلا المرشحين برغم الحصول على الموافقة للقيام بذلك".

وكان ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق، منافس تراس في سباق رئاسة الوزراء حضر مقابلة مع روبنسون في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكتب روبنسون عبر تويتر: "كنت مسرورا لضمان إجراء مقابلة معمقة مع ليز تراس على قناة "بي بي سي 1". إني محبط وخاب أملي لقد ألغيت".

وذكر مصدر في حملة تراس أنها لم تشارك في المقابلة لأن تركيزها منصب على الفوز بأكبر عدد ممكن من الأصوات وباستعدادات تولي رئاسة الحكومة.