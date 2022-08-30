السعودية: ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان في 7 سنوات

أعلن وليد بخاري، السفير السعودي في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان منذ العام 2015.

وكانت السعودية قد علقت استيراد الفواكه والخضار من لبنان منذ شهر أبريل 2021، بعد ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأة داخل شحنة رمان.

وتعد سوريا المصدر الأساسي لحبوب الكبتاجون التي يتم تهريبها عبر منطقة البقاع قرب الحدود السورية اللبنانية والتي تعتبر ممرا لتهريب هذه المواد المخدرة إلى السعودية.

يذكر أن العلاقات بين لبنان والسعودية شهدت توترا خلال الأشهر الأخيرة بسبب تصريحات أحد الوزراء اللبنانيين التي اعتبرت مسيئة للرياض، إلا أنه تم احتواء الموضوع واستئناف العلاقات بين البلدين في شهر أبريل.

وطالب بخاري الأجهزة الأمنية اللبنانية بتسليم المواطن السعودي علي هاشم للسعودية لاتهامه بنشر تهديدات إرهابية بمهاجمة سفارة بلاده في بيروت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.