قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الانباء العراقية "واع"، أن "قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات".

جاء ذلك بعدما استجاب أنصار التيار الصدري، لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، للانسحاب الفوري من ميادين المظاهرات والاعتصامات.

وشوهد عناصر التيار الصدري، وهو يغادرون موقع الاحتجاجات، بعيد دقائق قليلة جدا من دعوة الصدر التي جاءت على نحو حاد جدا.

وكان الصدر قد صرح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا لم ينسحب عناصر التيار الصدري خلال 60 دقيقة فأنا سأخرج من التيار بشكل كامل، وإذا لا تطيعون سيكون لدينا موقف آخر.. لا نريد أي مظاهرات حتى لو سلمية".