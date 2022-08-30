قالت المطربة اللبنانية تانيا صالح، إنها أول مرة تحيي حفل في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، معبرة عن سعادتها بمقابلة الجمهور المصري، فهو جمهور متذوق جيد للفن، قائلة: «جمهور يجنن ويخطف العقل، وسعيدة جدا بوجودي هنا في مصر، ولأول مرة اشوف جمهور مختلف».

وأضافت تانيا صالح في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، قائلة «بحب أغاني الراب والمهرجانات المصرية وبتابعهم، وبسمع ويجز وعجبتني أغنية دورك جي، وكمان بسمع دينا الوديدي، وبسمع أغاني محمد رمضان وبرقص عليها».

وأحيت تانيا صالح، مساء أمس حفل غنائي على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وغنت تانيا صالح أغنية للفنانة فيروز، تحمل اسم «حبيتك تنسيت النوم»، التي تفاعل معها الجمهور، وتوقفت تانيا عن الغناء ليكمل الجمهور كلمات الأغنية، وتفاعل معها بالتصفيق العالي، في أجواء مليئة بالسعادة والبهجة.