شولتس على خلفية أزمة الطاقة: ألمانيا مستعدة لفصل الشتاء

بدد المستشار الألماني أولاف شولتس مخاوف من أن ألمانيا ستواجه نقصا حادا في الطاقة هذا العام في أعقاب خفض إمدادات الغاز الروسي.

وقال شولتس خلال اجتماع مغلق مع مجلس الوزراء في قصر "ميسبرج" بالقرب من برلين اليوم الثلاثاء إنه يمكن القول "بكل ثقة" أننا "اتخذنا الإجراءات اللازمة وسنبذل المزيد من الجهود حتى نتمكن من تجاوز هذا الشتاء والشتاء المقبل".

وذكر شولتس أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة بشكل أفضل مما كان متوقعا قبل فترة.

ووعد شولتس في مستهل الاجتماع اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن بشأن حزمة الإغاثة الثالثة لمواجهة الزيادات الكبيرة في الأسعار.

وذكر شولتس أن الحكومة ستواصل المداولات خلال هذا الأسبوع بغرض الوصول إلى "حزمة إغاثة ملبية للاحتياجات قدر الإمكان، وفعالة قدر الإمكان، وموجهة نحو الهدف قدر الإمكان"، موضحا أن هذه الحزمة تهدف إلى عدم ترك أي مواطن وحيدا مع مشكلاته.

ولم يُجب شولتس على سؤال حول ما إذا كان يمكن أيضا فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الزائدة لتمويل خطط تخفيف الأعباء.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المشارك في الاجتماع المغلق إن هذه هي الطريقة التي يُجرى بها الحصول على أموال من شركات الطاقة والشركات المالية في إسبانيا، موضحا أن مثل هذا الإجراء يلقى استحسانا كبيرا من قبل المواطنين، حيث أصبح لديهم انطباع بأن الأعباء موزعة بشكل أكثر عدلا، مضيفا أن الأمر يتعلق بإعادة توزيع لصالح الطبقة الوسطى العاملة.