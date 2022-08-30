محكمة أمريكية ترفض محاولة ورثة تجار يهود الحصول على كنز من العصور الوسطى

انتصرت محكمة أمريكية لصالح مؤسسة ثقافية ألمانية كبرى في نزاع طويل الأمد مع ورثة تجار فنون يهود حول ملكية مجموعة من الأعمال الفنية الكنسية تعود للعصور الوسطى.

وقال جميع الأطراف في القضية اليوم الثلاثاء إن المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا قررت أن المحاكم الأمريكية ليس لها اختصاص في مسألة ملكية المجموعة، المسماة " كنز جيلف " .

وأوضح المدعون، الذين يعتقدون أن الكنز تم بيعه تحت الإكراه النازي مقابل أقل بكثير مما يستحق، أنهم ما زالوا يدرسون ما إذا كانوا سيستأنفون القرار، الذي صدر الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن المجموعة المكونة في الغالب من صلبان وأوعية ذخائر ومعظمها من الذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة، إلى جانب لوحات المذبح والأضرحة الأخرى، كانت موجودة في الأصل في كاتدرائية برونسفيك في ألمانيا.

ويعود تاريخ هذه الأعمال الفنية إلى القرنين الحادي عشر والخامس عشر، واستحوذت عليها أسرة جيلف الملكية عام 1671. وقررت العائلة بيع 82 قطعة في عام 1929 عندما كانت تعاني من مشكلات مالية.

وتستحوذ مؤسسة التراث الثقافي البروسي على أربعة وأربعين قطعة من القطع الأثرية، وهي إحدى أكبر المؤسسات الفنية في العالم والتي تدير متاحف برلين.

وتتناول الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة، والتي بدأت في عام 2015، النزاع حول 42 من تلك القطع الآثار.