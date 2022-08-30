المغرب يستضيف عمومية جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية سبتمبر المقبل

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يستضيف مجلس النواب المغربي يومي 2 و 3 سبتمبر المقبل بالرباط الجمعية العمومية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية.

وأفاد بيان للبرلمان المغربي، اليوم الأحد، بأنه سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية "الثنائية البرلمانية والعلاقة بين المجلسين" و"مدونة السلوك والأخلاقيات بالنسبة للبرلمانيين وموظفي البرلمان"، "مراكز البحث البرلماني: دراسة مقارنة".

كما سيتم على هامش الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب الجديد لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية.

وتعتبر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية بمثابة شبكة لتبادل التجارب والخبرات وبحث الموضوعات المرتبطة بتنظيم وممارسة العمل البرلماني، وتضم ما يزيد عن 100 عضو يمثلون برلمانات الدول الفرنكوفونية في جميع أنحاء العالم.