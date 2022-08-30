ارتفاع مبيعات سينجينتا السويسرية للمخصبات والبذور في الصين بنسبة 26% خلال النصف الأول

حققت شركة المخصبات والبذور السويسرية سينجينتا جروب زيادة في مبيعاتها بالصين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 26% سنويا بفضل الأداء القوي لمنصة البيع عبر الإنترنت في السوق الصينية، وطرح سلالات جديدة من الأرز.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذه الزيادة تأتي في الوقت الذي تدرس فيه الشركة السويسرية طرح أسهمها للتداول في بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

وقالت الشركة السويسرية إن إيرادات فرعها الصيني بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 3ر5 مليار دولار، مقابل 2ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة من البذور في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 40% في حين زادت المبيعات من المبيدات بنسبة 22%.

وزادت المبيعات عبر منصة التجارة الإلكترونية موردن أجريلكلتشر بلاتفورم التي تستهدف الربط بين المزارعين والمشترين في الصين بنسبة 93% خلال النصف الأول.

وتدرس سينجينتا المملوكة لشركة تشاينا ناشونال كيميكال كورب طرح أسهمها في بورصة شنغهاي قبل نهاية العام الحالي.

وفي حال تنفيذ هذا الطرح العام الأولي والمنتظر أن تكون قيمته 10 مليارات دولار، أن يكون أحد أكبر الطروحات الأولية على مستوى العالم خلال العام الحالي.