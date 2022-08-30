بريطانيا تدعو إلى إنهاء استخدام الذخائر العنقودية في جميع أنحاء العالم

أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، جراهام ستيوارت، وسفير الأمم المتحدة دانيال كريج سيلقيان كلمة يدعوان فيها إلى إنهاء استخدام الذخائر العنقودية في جميع أنحاء العالم في مؤتمر دولي تترأسه المملكة المتحدة.

ونشرت الحكومة البريطانية، بيانًا مقتطفًا عن كلمة ستيوارت وكريج على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، ذكر أنه "تستمر القنابل العنقودية في قتل وتشويه المدنيين في النزاعات حول العالم بما في ذلك سوريا وليبيا وأوكرانيا وغالبًا ما تترك ضحاياها بإصابات تغير حياتهم، وتظل الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة المدنيين لسنوات مما يعيق إعادة البناء والتنمية بعد الصراع".

وتتولى المملكة المتحدة حاليًا رئاسة اتفاقية الذخائر العنقودية، وهي اتفاقية دولية صادقت عليها 110 دول لإنهاء استخدام هذه الأسلحة المدمرة. ويجمع هذا المؤتمر المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني للعمل معًا لتخليص العالم من هذه الأسلحة وتثقيف المجتمعات حول المخاطر المرتبطة باستخدامها ودعم الناجين وأسرهم.

وأشار بيان الحكومة البريطانية إلى أن كريج سيفتتح المؤتمر برسالة فيديو بصفته المناصر العالمي للأمم المتحدة عن إزالة الألغام ومخاطر المتفجرات، موضحا أن المملكة المتحدة هي الداعم الرئيسي للأعمال المتعلقة بالألغام وتواصل الاستثمار بكثافة في إزالة الذخائر العنقودية والألغام المضادة للأفراد وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في جميع أنحاء العالم.

وفي يونيو الماضي، أعلنت المملكة المتحدة عن ميزانية تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني للمرحلة الثالثة من برنامجها العالمي للأعمال المتعلقة بالألغام لمعالجة الإرث المميت لهذه الأسلحة.