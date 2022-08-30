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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تتخطى 601 مليون

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 9:42 ص
أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 601 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 601 مليون و546 ألفا و898 حالة إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و488 ألفا و509 وفيات.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و130 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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