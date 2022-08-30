الإمارات تعلن منح حاملي بطاقة مشجعي كأس العالم بقطر تأشيرة متعددة الدخول

أعلنت دولة الإمارات عن برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة "هيّا" والمخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك بالإمارات إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الإمارات لدولة قطر، لاستضافة كأس العالم 2022 من خلال استضافة زوار الحدث والسماح لهم بدخول الإمارات.

وأوضحت في بيان أن البرنامج يشمل منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى (90) يوما من تاريخ إصدار هذه التأشيرة، مع تخفيض رسومها لتكون (100 درهم فقط) للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة.

وذكرت أنه يمكن لحاملي بطاقة "هيّا"، دخول دولة الإمارات من خلال التقديم على هذه التأشيرة ابتداءً من أول نوفمبر، حيث تسمح بالدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.

وشرحت أنه يمكن للمستفيدين من التأشيرة تمديد الفترة إلى (90) يوماً إضافية، بعد دفع الرسوم المستحقة وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فيما يُستثنى مواطنو الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى الإمارات، من الضوابط، حيث يمكنهم الدخول والإقامة في الإمارات وفق الإجراءات المعمول بها حالياً.