السيطرة على حريق أتوبيس ركاب أعلى الطريق الأوسطى بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع داخل أتوبيس ركاب أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة حلوان، ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وتلقى اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل أتوبيس ركاب كان يسير أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة حلوان.

وفور انتقال قوات الدفاع المدنى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التى فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الأتوبيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماده بواسطة المياه وأسطوانات الإطفاء.

كما تبين أن الحريق اندلع فى غرفة المحرك نتيجة انبعاث دخان كثيف الأمر الذى أجبر سائق الأتوبيس التوقف جانب الطريق، ونزول جميع الركاب بداخله، وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق والوقوف على أسباب اشتعال النيران.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالخدمات المرورية التى انتشرت أعلى الطريق لسحب الكثافات وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها، كما انتقل أحد الأوناش لسحب الأوتوبيس ونقله لاستكمال التحقيقات.