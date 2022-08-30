دراسة: غالبية المراهقين في ألمانيا لا يثقون في وسائل الإعلام

أظهرت دراسة حديثة أن الغالبية العظمى من المراهقين في ألمانيا لا يثقون بوسائل الإعلام.



وأشارت الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، أن 8ر75% من المراهقين لا يثقون بالصحف، كما لا يثق 6ر71% منهم في الصحفيين. ويشك 9ر37% من المراهقين في أن وسائل الإعلام تتعمد حجب معلومات مهمة وتنشر آراءها الخاصة فقط (8ر32%).



ووصف مسؤول الدراسة، البروفيسور هولجر تسيجلر، هذه النتائج بأنها "مثيرة للقلق". وذكر تسيجلر أن الشك الصحي مفيد بالتأكيد، ولكن الأمر هنا يتعلق بشيء آخر: "إذا لم يقتصر الشك فقط على مصداقية المعلومات، وامتد لأن نشتبه - في هذه الحالة - في أن وسائل الإعلام تحجب المعلومات وتتلاعب بها عن عمد، فإننا نتحرك بذلك نحو منطقة خطيرة من معتقدات نظريات المؤامرة".



وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعة "بيلفيلد" الألمانية بتكليف من مؤسسة "بيبانتين لدعم الأطفال"، 1582 طفلا (من 6 إلى 11 عاما) ومراهقا (من 12 إلى 16 عاما). وقال تسيجلر إن الدراسة تمثيلية للقطاع الحضري من السكان.



وشملت الدراسة عائلات من مدن برلين ولايبتسيج وكولونيا وديجيندورف وهيرنه ونيونكيرشن/زار ورويتلينجن وشترالسوند وبيتبورج وأوريش.