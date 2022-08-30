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واصل أنصار التيار الصدري في العراق، احتجاجاتهم العنيفة في العاصمة بغداد؛ اعتراض على إعلان زعيم التيار مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وبثت قناة "الحدث" السعودية، لقطات تُظهر تجمعات في المنطقة الخضراء وإطلاق رصاص حي وقذائف "آر بي جي" في بغداد.

مشاهد حصرية مباشرة لتجمعات في المنطقة الخضراء وإطلاق رصاص حي وقذائف "آر بي جي" بـ #بغداد#الحدث pic.twitter.com/bQIJ2ReKRv — ا لـحـدث (@AlHadath) August 30, 2022

كما شوهدت أعمدة الدخان الأسود وهي تتصاعد في سماء المنطقة الخضراء.

مشاهد مباشرة لتصاعد أعمدة الدخان الأسود في سماء المنطقة الخضراء بـ #بغداد#الحدث pic.twitter.com/EWNR9BCYai — ا لـحـدث (@AlHadath) August 30, 2022

وتوترت الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

وقتل ثمانية أشخاص وأصيب 19 آخرون في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

ونفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، قيام ‏طائرات بعمليات إنزال لقناصين على أسطح مباني المنطقة الخضراء.

وشددت القيادة، على أهمية توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني: "في الوقت الذي أكدت فيه قيادة العمليات المشتركة ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو أو صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة إيهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً، نلاحظ أن هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع بدون التدقيق فيها".