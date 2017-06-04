 أمريكا وفيتنام تؤكدان أهمية تعميق علاقتهما لتعزيز الاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا وفيتنام تؤكدان أهمية تعميق علاقتهما لتعزيز الاستقرار بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:01 ص

أكدت الولايات المتحدة وفيتنام أهمية تعميق علاقتهما الثنائية ورؤيتهما المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الثلاثاء/ خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان نظيرها الفيتنامي نجوين مينه فو.
وشدد الجانبان - في البيان - على قوة العلاقات الثنائية وأهمية الحوار التاسع المرتقب بين الولايات المتحدة وفيتنام وبلدان آسيا والمحيط الهادئ المقرر عقده في وقت لاحق اليوم بالعاصمة واشنطن.

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