محافظ الإسكندرية يتابع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في ضوء COP27

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مع السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة، مراحل تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي COP27، وسبل المشتركة الفعالة.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تلك المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وتأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة يوم الأحد المقبل لمناقشة كل التطورات بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة والمشاركة بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة وتعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة واستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة بها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني.

وأوضح الشريف أن المبادرة تشمل فئات متعددة وهي المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وكلف المحافظ بضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني وطلبة الجامعات والمدارس ليكون لهم دورا ملموسا في إنجاح المبادرة.