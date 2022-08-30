كاف يعلن موعد مباراة السوبر الأفريقي

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمي لمباراة كأس السوبر الأفريقي لنسخة العام الجاري.

أشار "كاف" في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء إلى إقامة اللقاء يوم 10 سبتمبر المقبل في المغرب.

وتقام المباراة بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي بطل دوري الأبطال، ومنافسه المحلي، نهضة بركان، بطل كأس الكونفدرالية.

وتوج الوداد بلقب دوري الأبطال في 2022 للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على الأهلي المصري (2-0).

أما نهضة بركان انتزع كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 مرات، بينما حققه الوداد البيضاوي مرة واحدة عام 2018، وخسر نهضة بركان الكأس من محاولة واحدة أمام الأهلي في 2021.