الفلبين : ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بحمى الضنك لأكثر من 400 شخص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض بحمى الضنك على مستوى البلاد منذ بداية العام إلى أكثر من 400 شخص.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أنه تم تسجيل إجمالي 19 ألفا و816 حالة إصابة بحمى الضنك في الفترة من 17 يوليو إلى 13 أغسطس من هذا العام، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأضافت القناة الفلبينية أن بيانات وزارة الصحة أظهرت أن معدل حالات الوفاة جراء الإصابة بهذا المرض الذي ينقله البعوض بلغ 3ر0%، مشيرة إلى أنه في الأسابيع الأربعة الأخيرة، سجلت مناطق "وسط لوزون" و"مانيلا الكبرى" و"كورديليرا الإدارية" أكبر عدد من حالات الإصابة بحمى الضنك.

من جانبها، سجلت السلطات الفلبينية 3457 إصابة في منطقة "وسط لوزون"، بينما تم تسجيل 3131 في منطقة "مانيلا الكبرى"، في حين تم تسجيل 2106 حالات في منطقة "كورديليرا الإدارية".

يذكر أنه منذ يناير الماضي، سجلت الفلبين حتى الآن 785ر118 إصابة بحمى الضنك أي بزيادة تقدر بحوالي 143% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي تم فيها تسجيل 867ر48 حالة.

وتعتبر حمى الضنك مرضا ينقل بالبعوض وتحدث في المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية من العالم، وتؤدي إلى حمى شديدة وطفح جلدي وألم في المفاصل والعضلات، والتي يمكن أن تؤدي في حالات شديدة إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم والوفاة.