الدنمارك تسجل 2130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

سجلت الدنمارك 2130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و318 ألفا و87 إصابة، والوفيات إلى 6961.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 13 مليونا و210 آلاف وجرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.