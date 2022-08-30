بوينج تعلن تسليم لوفتهانزا أول طائرة من صفقة طائرات 787 دريملاينر

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج مساء الاثنين تسليم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أول طائرة من صفقة طائرات طراز بوينج 787 دريملاينر.

وأشارت بوينج إلى أن استهلاك الوقود في الطائرة 787 دريملاينر يقل بنسبة 25% عن الطائرة التي ستحل محلها، كما تصدر انبعاثات كربونية أقل بنسبة 25%، مضيفة أنه منذ دخول طائرات طراز بوينج 787 الخدمة في 2011 جنبت صناعة الطيران العالمية عوادم حجمها أكثر من 125 مليار رطل.

يذكر أن لوفتهانزا جروب متعاقدة على شراء 32 طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر. كما أنها متعاقدة مع الشركة الأمريكية على شراء 20 طائرة ركاب طراز بوينج 777-9، وتعاقدت مؤخرا على شراء 7 طائرات شحن طراز 777-8 فرايتر.