أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء زيادة حصيلة الضرائب في كوريا الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بقيمة 3ر37 تريليون وون (8ر27 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل تعافي الاقتصاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة المالية القول إن حصيلة الضرائب بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 261 تريليون وون مقابل 7ر223 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الضرائب خلال يوليو الماضي فقط 7ر42 تريليون وون بزيادة قدرها 800 مليار وون عن الشهر نفسه من العام الماضي.

جمعت كوريا في أول 7 أشهر من العام ضرائب شركات بقيمة 6ر65 تريليون وون، ارتفاعا بمقدار9ر23 تريليون وون مقارنة بالعام السابق، بفضل زيادة أرباح الشركات. وارتفع تحصيل ضرائب الدخل بمقدار 3ر9 تريليون وون لتصل إلى 7ر80 تريليون وون.

وشهدت الحكومة زيادة تحصيل ضرائب القيمة المضافة بقيمة 5ر5 تريليون وون إلى 9ر62 تريليون وون، بسبب زيادة الإنفاق الخاص والواردات.

توقعت الوزارة أن تصل الحصيلة الضريبية إلى 397 تريليون وون هذا العام، ارتفاعا بنسبة 4ر15% مقارنة بالعام السابق. ومن المرجح أن تصل عائدات الضرائب الحكومية في العام القادم إلى 5ر400 تريليون وون.