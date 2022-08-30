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العراق.. الكاظمي يوجه بفتح الجسر المعلق وسط بغداد

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 4:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 4:06 م

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح الجسر المعلق وسط بغداد.

وقالت العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اوعز اليوم، لنائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري بفتح الجسر المعلق وسط بغداد أمام حركة السير".

واستجاب أنصار التيار الصدري، لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، للانسحاب الفوري من ميادين المظاهرات والاعتصامات.

وشوهد عناصر التيار الصدري، وهو يغادرون موقع الاحتجاجات، بعيد دقائق قليلة جدا من دعوة الصدر التي جاءت على نحو حاد جدا.

وكان الصدر قد صرح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا لم ينسحب عناصر التيار الصدري خلال 60 دقيقة فأنا سأخرج من التيار بشكل كامل، وإذا لا تطيعون سيكون لدينا موقف آخر.. لا نريد أي مظاهرات حتى لو سلمية".


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