الاتحاد الوطني الكردستاني: الموقف الحكيم لمقتدى الصدر وأد الفتنة في العراق

رأى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، بافل طالباني، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الحكيم لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحسن تصرف القيادات «وأد الفتنة».



وقال طالباني في بيان ورد لـ السومرية نيوز: «ما حصل ليلة أمس كان محنة وطنية، لكن من المحن ما تجتازه الشعوب بعزيمة وحكمة لترسيخ وحدتها ومواصلة بنائها».



وأضاف، أن «الموقف الحكيم لمقتدى الصدر، وحسن تصرف القيادات والقوات المسلحة والقوى الوطنية، كان له الدور المهم في وأد الفتنة»، متابعًا: «لنعمل معاً من أجل السلام والتقدم وبناء عراق مستقر ومزدهر يسود فيه العراقيين بمختلف مكوناتهم».



وانسحب أنصار التيار الصدري اليوم، من المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد استجابة لدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر، وقررت السلطات العراقية رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات العراقية، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الخضراء إلى 30 قتيلا و450 مصابا.



وشهدت المنطقة الخضراء انخفاضا في إطلاق النار بالتزامن مع بدء انسحاب أنصار التيار الصدري، اليوم، وجاء الانسحاب بعدما أمهل الصدر أنصاره ساعة للانسحاب من الشوارع من كل أنحاء العراق بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى وقوى أمنية.



وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف، اليوم: «إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال 60 دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم»، مضيفا: «بغض النظر من كان البادئ، أمشي مطأطئ الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث».



وأشار الصدر، إلى أن الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة، وأن الاقتتال والدم العراقي حرام، وتابع: «أحيي القوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة لمواقفهم المشرفة».