ألكوا الأمريكية للألومنيوم تخفض إنتاجها في النرويج بمقدار الثلث



أعلنت شركة صناعة الألومنيوم الأمريكية ألكوا كورب اليوم الثلاثاء اعتزامها خفض إنتاج مصهرها في النرويج بمقدار الثلث لخفض النفقات.



وقالت ألكوا إن الشركة ستوقف ثلث الطاقة الإنتاجية لمصهر ليستا في النرويج بهدف تخفيف حدة أزمة ارتفاع نفقات الطاقة المصهر.



وقالت الشركة إنها تعتزم البدء بوقف تشغيل خط إنتاج واحد طاقته تبلغ حوالي 31 ألف طن، حيث سيبدأ وقف الإنتاج فورا على تكتمل العملية خلال 14 يوما.



وأضافت الشركة أن عمال المصنع سيستمرون في عملهم حتى تكتمل عملية الوقف المنظم لتشغيل خط إنتاج واحد، مع استعدادهم لاستئناف التشغيل مرة أخرى في أي وقت.



وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن المصهر معرض حاليا لأسعار الطاقة الفورية، والتي زادت إلى أكثر من 600 دولار لكل ميجاوات/ساعة.