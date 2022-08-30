قيس سعيد يطالب السلطات الأمريكية بالاستماع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع في بلاده

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، السلطات الأمريكية بالاستماع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع في بلاده، مجددا تمسك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، معربا عن الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، باربارا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، حيث تناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الرئيس التونسي، خلال اللقاء، العديد من المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفند بعض الادعاءات التي تروج لها أطراف معلومة، مطالبا السلطات الأمريكية بأن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع في بلاده.

كما تم خلال اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس.

وأكد الرئيس التونسي أن على المجموعة الدولية القيام بدورها كاملًا للمساهمة في استعادة الشعب التونسي للأموال المنهوبة.