البحرين تحث مواطنها على مغادرة العراق فورا

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا، اليوم الثلاثاء، حثت فيه مواطنيها الموجودين في العراق على المغادرة فورا؛ بسبب "الأوضاع الأمنية غير المستقرة".

وجاء في البيان: "تحث وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الموجودين في جمهورية العراق الشقيقة على مغادرة الأراضي العراقية فورًا؛ نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة التي يشهدها العراق، وذلك حفاظًا على أمنهم وسلامتهم".

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التواصل مع سفارة البحرين في بغداد والقنصلية العامة للمملكة في النجف في حالة الحاجة لأي مساعدة، ودعت المواطنين البحرينيين الراغبين في السفر للعراق إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وكانت سفارة البحرين في بغداد قد دعت، مساء الإثنين، كل المواطنين الموجودين في العراق، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، منوهة بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية.

وشهد العراق أمس، أحداثا دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار الصدر لعدد من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.