نائب رئيس اتحاد عمال مصر: صرف حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الخميس المقبل

قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الدولة كثفت جهودها بشأن صرف حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكلفة 11 مليار جنيه، ذاكرا أن الخميس المقبل مطلع سبتمبر سيكون بدء التطبيق الفعلي للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية.

وأوضح فاروق، أن موعد التنفيذ يؤكد جدية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها في إطار الجمهورية الجديدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذللك من أجل تداعيات الأزمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكروانية.

وأكد أن التطبيق الفعلي للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية أدخلت السرور على الشعب المصري المستحقين للدعم، وفي القلب منهم عمال مصر لجبر خواطر البسطاء وتحقيق حياة كريمة لمحدودي الدخل ضد مخاطر الغلاء والتضخم وحرص الدولة على التنفيذ بالأقوال لا بالأفعال

وأوضح أنها تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح وانحياز الرئيس للبسطاء لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين في ظل ظروف استثنائية يعشها العالم.