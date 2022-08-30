نداء أممي عاجل لمساعدة باكستان على مواجهة الفيضانات المدمرة

قال مسؤولون إن الأمم المتحدة تعتزم توجيه نداء عاجل، اليوم الثلاثاء، من أجل مساعدة باكستان على مواجهة الفيضانات المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص حتى الآن.

وقالت المنظمة العالمية إنها تسعى للحصول على 161 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية ونقدية ضرورية للضحايا.

وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات، الناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل على البلاد منذ منتصف شهر يونيو، تسببت في نزوح أكثر من 33 مليون شخص.

وقال جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في باكستان، إن النداء سيتم إطلاقه من جنيف والعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في نفس الوقت.

ودعا هارنيس إلى "تقاسم الأعباء والتضامن" في أعقاب "الكارثة الناجمة عن تغير المناخ"، والتي قال إنها من المتوقع أن تتفاقم.

وأعلنت دولة الصين المجاورة اليوم الثلاثاء تقديم 100 مليون يوان (5ر14 مليون دولار) كمساعدات لباكستان.

كما أعلنت تركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي بالفعل أنها سوف تساهم في جهود الإغاثة.