الدفاع الروسية: تدريبات فوستوك-2022 ليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية

علن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الاثنين، أن تدريبات "فوستوك-2022" (الشرق-2022)، التي ستجرى خلال الفترة من الأول وحتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، تحمل طابعا دفاعيا، وليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن فومين قوله، خلال لقائه مع المحلقين العسكريين الأجانب: "إن الاتجاه ذا الأولوية خلال تطوير مفهوم التدريب هو الدراسة المرحلية لخيارات تصرفات القوات من أجل ضمان الأمن العسكري لروسيا وحلفائها في منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، وإن التدريبات ليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية، وتحمل طابعا دفاعيا بحتا".

ومن المقرر أن تستمر مناورات "فوستوك 2022"، خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر، تحت قيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في سبعة ميادين تدريب، هي: "بوردوني"، و"غورياتشي كلوتشي"، و"كنياز فولكونسكي"، و"لاغوني"، و"سيرغيفسكي"، و"تيليمبا"، و"أوسبينسكي"، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان، حيث من المقرر أن يشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.