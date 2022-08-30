إيلون ماسك يؤكد حاجة العالم للمزيد من النفط والغاز خلال فترة التحول إلى الطاقة المستدامة

قال إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، إن العالم يحتاج إلى المزيد من النفط والغاز الطبيعي الآن للتعامل مع نقص إمدادات الطاقة في الوقت الذي يتجه فيه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسك قوله ،خلال المشاركة في مؤتمر للطاقة بالنرويج اليوم الاثنين، إنه "في هذا الوقت نحتاج فعليا إلى المزيد من النفط والغاز"، مضيفا أنه ليس الشخص الذي يقوم "بشيطنة" الوقود الأحفوري، في الوقت نفسه "علينا تمهيد الطريق أمام مستقبل يعتمد على الطاقة المستدامة".

جاءت تصريحات ماسك في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة حادة في قطاع الطاقة، مما أجبرها على زيادة مخصصات دعم الوقود الأحفوري خلال العامين الحالي والماضي، مع رصد نحو 280 مليار يورو لمساعدة المواطنين على مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

في الوقت نفسه قال إيلون ماسك إن شركة تسلا تتحرك بأسرع ما يمكن لكي تزيد طاقتها الإنتاجية من السيارات والبطاريات.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة بالنرويج "نحن نتحرك بأسرع ما يمكن"، مشيرا إلى المصانع الضخمة التي تقيمها الشركة في ألمانيا وولاية تكساس الأمريكية". وتابع أن الشركة تستهدف الكشف عن موقع مصنعها الضخم الجديد خلال العام الحالي.

وقال ماسك إنه لولا وجود تسلا لتأخر كثيرا تحول صناعة السيارات في العالم نحو السيارات الكهربائية.

وردا على سؤال عن الأسباب التي تمنع زيادة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، قال إن المواد الخام اللازمة لصناعة البطاريات متوافرة بكثرة في صورتها الأولية الخام، لكن تحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في صناعة البطاريات مازال محدودا.

وأضاف أنه لا يوجد نقص في المواد الخام لكن المشكلة في تحويلها إلى مواد أكثر نقاوة قابلة للاستخدام الصناعي.