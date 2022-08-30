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روسيا تبحث فرص جديدة للاستثمار في النفط والغاز بالجزائر

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:52 م

تبحث روسيا عن فرص جديدة للاستثمار في الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في الجزائر حليفتها في إفريقيا.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية إن الوزير محمد عرقاب، استقبل سفير روسيا الجديد في الجزائر، فاريان شوفايف،اليوم الثلاثاء، واستعرض معه علاقات التعاون والشراكة بين البلدين واصفة إياها ب"الممتازة".

وأوضحت الوزارة أن عرقاب وشوفايف، بحثا فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر، لا سيما المحروقات (المنبع والمصب النفطي والغازي)، ونقل الكهرباء، والكهرباء النووية والتصنيع المحلي لقطع الغيار والتكوين (التأهيل).

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