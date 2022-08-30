 الأمم المتحدة تدعو لتوفير 160 مليون دولار لمساعدة باكستان في التعامل مع الفيضانات - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تدعو لتوفير 160 مليون دولار لمساعدة باكستان في التعامل مع الفيضانات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 4:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 4:17 م

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مناشدة لتوفير 160 مليون دولار أمريكي كتمويل طارئ لمساعدة باكستان في التعامل مع الفيضانات المدمرة.

وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة بالفيديو لإطلاق المناشدة نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية مقتطفات منها، إن "باكستان تغمرها المعاناة"، مضيفًا أن "الشعب الباكستاني يواجه موسم الرياح الموسمية بشكل مضخم.. وتم اجتراف آمال وأحلام الشعب".

وأدت الفيضانات العارمة في باكستان إلى تضرر أكثر من 33 مليون شخص، أي ما يعادل واحد من كل 7 باكستانيين. كما تسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 1150 شخصًا ونزوح ما يقرب من نصف مليون شخص.


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