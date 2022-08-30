أكد مدير مطار النجف الدولي بالعراق الكابتن حكمت أحمد، اليوم الثلاثاء، استمرار الرحلات بالمطار من دون توقف.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أمس الاثنين، استمرار الرحلات في مطار بغداد الدولي، وذلك بعدما فرضت العمليات المشتركة حظراً شاملاً للتجوال في جميع المحافظات العراقية، على خلفية الأحداث التي تشهدها بغداد وبعض المحافظات منذ أمس.

وفي سياق متصل، أكد فرع المشتقات النفطية في صلاح الدين أن المنتجات النفطية متوفرة والمصافي تعمل بانسيابية، مشيرا إلى أن هناك سحباً كبيراً على المنتجات النفطية في صلاح الدين بسبب الوضع الحالي في البلد، وهذا الأمر لا داعي له، كون المنتجات النفطية في المحافظة متوفرة والمصافي تعمل بانسيابية.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات سامراء في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استثناء عدة فئات من الحظر الشامل.

وقال قائد العمليات اللواء الركن علي مثجل المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - "إنه تقرر استثناء عدد من الحالات من قرار فرض حظر التجوال الشامل"، مشيرا إلى أن هذه الحالات هي حالات إنسانية مع السماح بسير سيارات الوقود والتي تحمل موادَّ غذائية، إضافة إلى فرق صيانة الكهرباء والبلدية والخدمية.