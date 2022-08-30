رئيس سريلانكا: المباحثات مع صندوق النقد الدولي في مراحلها النهائية

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قال رئيس سريلانكا رانيل ويكريميسينغه اليوم الثلاثاء إن الموازنة المؤقتة سوف تضع الإطار لإجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ويكريميسينغه، الذي يتولى وزارة المالية أيضا، القول إن الموازنة المعدلة سوف تساعد في تعافي الاقتصاد.

وتهدف الحكومة لزيادة الدخل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف الرئيس أن سريلانكا تسعى لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 5% على المدي المتوسط، كما أنه من المتوقع أن تخفض معدل التضخم.

وأضاف أن الحكومة سوف تطبق إصلاحات اقتصادية من أجل نمو الاقتصاد وتعزيز شبكة السلامة الاجتماعية.

وأشار ويكريميسينغه إلى أن هناك خططا لجذب الشركات الأجنبية للاستفادة من الموارد المحلية.