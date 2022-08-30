آمنة: استضافة مصر أعمال اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقى للمرة الثانية تعكس دورها مصر الرائد

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• توفير منصة مشتركة ووضع أسس خطة العمل الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن استضافة مصر أعمال اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي للمرة الثانية تعكس دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية وتوضح حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات مع أشقاء مصر فى إفريقيا.

وتابع آمنة: "بالإضافة إلى الإسهام الفعال فى تحقيق التنمية التنمية المستدامة فى القارة، وتوحيد وجهات النظر الإفريقية حول القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير منصة مشتركة للوزراء الأفارقة فى مجالات اللامركزية والتنمية الحضرية والخدمات العامة لتحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة الإفريقية".

واستهلت الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي فعالياتها لليوم الثانى على التوالي، بجلسة عمل رأسها السفير محمد حجازى، مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى لمناقشة خطة العمل الاستراتيجية للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقى.

وتم خلال الجلسة مناقشة خطة العمل لعدد من المبادرات للتعاون فى تحقيق التنمية فى أفريقيا، من خلال اللجان الفرعية الثلاث فى مجالات اللامركزية والتنمية الحضرية والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة الجلسة التصديق على الميثاق الأفريقى للقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلى والتنمية المحلية، وإنشاء وتفعيل المجلس الأعلى للسلطات المحلية الإفريقية، والاحتفال بيوم اللامركزية والتنمية المحلية الإفريقية.

بالإضافة إلى إعداد قانون نموذجى كنقطة دخول لميثاق الاتحاد الإفريقي بشأن التنمية المستدامة للمستوطنات الحضرية والبشرية فى إفريقيا، وعقد المنتدى الحضرى الإفريقي، وتخصيص جوائز للابتكار فى الخدمة العامة والقطاع العام لعموم إفريقيا، والاحتفال باليوم الإفريقى للخدمة العامة منتصف عام 2023.