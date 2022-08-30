وزير القوى العاملة يتفقد وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، وذلك في أول يوم عمل واستقبالها للجمهور؛ للاطمئنان على سير العمل فيها وعملية توثيق عقود العاملين في سهولة ويسر.

وتابع شحاتة، تلقي المصريين الراغبين في العمل بالخارج الخدمات التي تقدمها الوحدة بصورة طبيعية دون أي مشكلات أو تأخير.

ووجه شحاتة، بالاستماع للمواطنين وتلبية جميع مطالبهم، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد على حسن استقبال المواطنين، كما تفقد وحدة تراخيص العمل التابعة لوزارة الداخلية والملحقة بديوان عام الوزارة، ومتابعة التجهيزات والتحديثات التي تتم على المقر الخاص بها تيسيرا على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وكان وزير القوى العاملة، قد وجه منذ أسبوع، بسرعة افتتاح الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التي يحتاجونها.