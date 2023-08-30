صن داونز يعزز العلامة الكاملة في صدارة الدوري الجنوب أفريقي

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واصل نادي ماميلودي صن دوانز انتصاراته على مستوى دوري جنوب أفريقيا حيث حقق فوزا جديدا هو السادس على التوالي منذ انطلاق المسابقة بتغلبه على مضيفه بولوكوان سيتي بهدفين دون رد.

ويدين صن داونز في انتصاره للبرازيلي لوكاس ريبيرو الذي سجل هدفين احدهما من ركلة جزاء حصل عليها زميله التشيلي أليندي بعد إعاقة داخل منطقة الجزاء، والآخر من تسديدة قريبة المدى.

ولعب صن داونز بنقص عددي في آخر 4 دقائق بعد طرد لاعبه ليبوهانج مابوي بسبب خطأ في منتصف الملعب.

ورفع صن داونز رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن كل من جولدن آروز وسوبر سبورت اللذان لعبا مباراة أقل.