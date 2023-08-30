استمرار ارتفاع أسعار المساكن في أمريكا للشهر الخامس

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي في ظل تزايد الطلب مع نقص المعروض من الوحدات ذات الأسعار التي يمكن احتمالها.

وبحسب البيانات المعدلة وفقا للمتغيرات الموسمية من شركة إس أند بي كور لوجيك شيللر تراجعت أسعار المساكن على مستوى الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بنسبة 0.7% عن مستواها في مايو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين أدى ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري إلى خروج بعد المشترين المحتملين من السوق، مازال الطلب قويا من جانب المشترين المصرين على شراء مسكن، والذين يتنافسون بشدة على عدد قليل متاح في السوق، مضيفة أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة نقص المعروض وارتفاع تكلفة التمويل العقاري، مما جعل عدد الوحدات ذات السعر المحتمل عند اقل مستوياته منذ 1984، بحسب تقديرات مؤسسة بلاك نايت للاستشارات.

في الوقت نفسه وصل متوسط سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لمدة 30 عاما، في أوائل يونيو الماضي إلى 6.79% بحسب مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري، وارتفع بعد ذلك إلى 7.23% ليقلص عدد المشترين المحتملين في السوق بصورة أكبر.

وعلى أساس سنوي استقرت أسعار المساكن فى الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات أحدث صادرة عن مؤسسة ريدفين كورب ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الأربعة المنتهية يوم 6 أغسطس بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت مدن شيكاجو وكليفلاند ونيويورك أكبر زيادة سنوية في أسعار المساكن من بين 20 مدينة يشملها تقرير إس أند بي كورلوجيك خلال يونيو الماضي.

في المقابل كان أكبر تراجع في الأسعار خلال الشهر نفسه من نصيب مدينة سياتل التي تراجعت فيها الأسعار بنسبة 8.8% سنويا، وسان فرانسيسكو وتراجعت فيها بنسبة 9.7%.