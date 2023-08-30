 روسيا ترفع إنتاجها من الرادارات لتلبية احتياجات الحرب بأوكرانيا - بوابة الشروق
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روسيا ترفع إنتاجها من الرادارات لتلبية احتياجات الحرب بأوكرانيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 3:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 3:40 م

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الوزير سيرجي شويجو، كلف بمهمة زيادة إنتاج وإصلاح معدات الكشف الرادارية المستخدمة كجزء من نظام الدفاع الصاروخي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، وفق وكالة «سبوتنيك»: «في أعقاب نتائج العمل، عقد وزير الدفاع اجتماعا بمشاركة إدارة المؤسسة والهيئات ذات الصلة في الإدارة العسكرية. وحدد شويغو مهمة زيادة الإنتاج و إصلاح معدات الكشف الرادارية المستخدمة في إجراء العملية العسكرية الخاصة (الحرب في أوكرانيا)».

وأضافت الوزارة أن شويجو أعطى هذه التعليمات خلال زيارته إلى إحدى الشركات التابعة لشركة «ألماز أنتي» للدفاع الجوي في مقاطعة تولا.

وأكد شويجو أن الدور الأكثر أهمية في نظام الدفاع الصاروخي الوطني اليوم مخصص للقتال المضاد للبطاريات وتزويد القوات المسلحة الروسية بكل ما هو ضروري لسيرها.


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