الكويت: القبض على مصري أحرق شقة سكنية متعمدا

تحدثت وسائل إعلام كويتية، عن القبض على مقيم مصري في البلاد، بسبب إضرام النيران في شقة سكنية عمدا.

وقالت صحيفة «المجلس» الكويتية في تغريدة عبر حسابها على موقع «إكس» (تويتر سابقا) اليوم الأربعاء: «ضبط رجال الامن مقيما مصريا يبلغ من العمر 36 عاما بعدما أضرم النار عمدا بشقة في عمارة بمنطقة المهبولة، مما تسبب بإصابة 5 اشخاص من جنسيات مختلفة بحروق واختناق".

ضبط رجال الامن مقيما مصريا يبلغ من العمر 36 عاما بعدما أضرم النار عمدا بشقة في عمارة بمنطقة المهبولة، مما تسبب بإصابة 5 اشخاص من جنسيات مختلفة بحروق واختناق. pic.twitter.com/qYvXZCABbd — المجلس (@Almajlliss) August 30, 2023

ولم توضح الصحيفة الكويتية، سبب ارتكاب الواقعة، كما أنها لم تنسب القبض عليهم إلى إعلان جهة رسمية، علما بأنه حتى كتابة هذه السطور لم تعلن السلطات الرسمية شيئا في هذا الخصوص.

يُشار إلى أن الجالية المصرية تستحوذ على 17% من إجمالي العمالة في دولة الكويت، بواقع 486 ألفا و65 عاملا وعاملة، وفق إحصاءات رسمية في يونيو الماضي.

، مقارنة بـ 484.259 مصريا ومصرية بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل زيادة بلغ 2397 شخصا.