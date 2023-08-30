الرئيس الصيني يطالب بإجراء تحقيق بشأن وقوع فيضان في موقع عمل بجنوب غرب البلاد

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طالب الرئيس الصيني شي جين بينج، بإجراء تحقيق بشأن الفيضانات التي وقعت في موقع عمل بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وفقدان 48 آخرين، ومازال المسئولون يبحثون عن إجابات بعد مرور أكثر من أسبوع على وقوع الحادث.

وطالب الرئيس الصيني مجلس الوزراء بإرسال "مجموعة عمل خاصة للقيام بتحقيق بشأن الكارثة" التي وقعت في مقاطعة جينيانج في إقليم سيشوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن رئيس الوزراء كه تشيانج أصدر تعليمات تطالب "ببذل جهود سريعة للتأكد من الحقائق والمعلومات ذات الصلة".

وألقت السلطات بالفعل القبض على 5 أشخاص بشركة بناء للاشتباه في قيامهم بعدم الإبلاغ عن تفاصيل معينة بشأن الحادث أو الكذب بشأنها.

وقالت شينخوا، إن الشرطة تواجه "غموضا كبيرا" بشأن عدد الأشخاص الذين أبلغت الشركة عن فقدانهم.

وشهدت الصين خلال هذا الصيف موجات طقس شديدة للغاية تسببت في وقوع فيضانات في الشمال مما أسفر عن مقتل العشرات.