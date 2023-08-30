روسيا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الجابون

طالبت روسيا، اليوم الأربعاء، مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى الجابون مؤقتا، معربة عن شعورها بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالوضع الداخلي هناك، بعدما أعلن عسكريون، الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال لقاء صحفي: «تلقت موسكو بقلق تقارير عن تفاقم حاد في الوضع الداخلي في هذا البلد الأفريقي الصديق لنا».

وأضافت: «نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونتطلع إلى استقراره في أقرب وقت ممكن.. نوصي مواطنينا بالامتناع مؤقتًا عن السفر إلى هناك، دون حاجة ملحة».

وأعلن عسكريون في الجابون، في بث مباشر على قناة «الغابون 24» التلفزيونية الرسمية، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونجو، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.