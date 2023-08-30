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كشف الفنان عثمان محمد علي، عن رأيه في الفنان محمد رمضان، على المستوى الفني، قائلًا: "محمد رمضان ظاهرة قدرية"، حسب تعبيره.

وأضاف خلال حواره التليفزيوني لبرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC”، مساء الثلاثاء، قائلا: "محمد رمضان المنتجين والفنانين هما اللي عايزين يشتغلوا معاه .. هو مش بيجري ورا حد".

ووجه نصيحة للفنان محمد رمضان، خاصة بالتراجع عن أدوار الفنية التي تسيء لمشواره الفني، واختيار أدوار جيدة ولائقة تناسب نجوميته، متابعًا: "لازم محمد رمضان يرجع عن الأدوار السيئة ويكون قدوة حسنة للناس ويحسن صورته أمام الجمهور ويكون قدوة جيدة للجمهور ولبلده ".

ولفت إلى أن المنتج هو الذي يحصر محمد رمضان في نوع محدد من الأفلام، متابعا: "الغلط مش على محمد رمضان ولكن المنتج بيشوف السوق عايز إيه لأن الأوضاع والأخلاق أتغيرت وبيمشي مع الموجة".

ووجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية لتكريمه في مهرجان القاهرة للدراما، متابعا : "أنا بشكر نقابة المهن التمثيلية رئيسا وأعضاءمجلس الإدارة لتكريم لقامات فنية كبيرة، وبعتير دا تكريم على مشواري الفني".