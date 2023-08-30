لجنة بوزارة العدل اليابانية تقترح السماح للأزواج المطلقين بالحضانة المشتركة لأطفالهم

اقترحت لجنة بوزارة العدل اليابانية، السماح للأزواج المطلقين بالحضانة المشتركة لأطفالهم، وهي خطوة من شأنها أن تجعل البلاد تتماشى مع الدول المتقدمة الأخرى في السماح للآباء بتقاسم المسؤوليات، بعد الانفصال.

وقدمت اللجنة الفرعية لقانون الأسرة بالوزارة مسودة خطة، أمس الثلاثاء، تنص على أن تكون الحضانة "للأب أو الأم أو كليهما"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع، التي لا تعترف بالحضانة المشتركة، بعد الطلاق، ويطالب المؤيدون بإصلاحات قانونية لمنع أحد الوالدين من فقدان الوصول إلى طفلهما.

غير أن المنتقدين يقولون إن التغييرات المقترحة لا تأخذ في الاعتبار قضايا العنف المنزلي.