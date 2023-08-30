وزير الدفاع الكوري الجنوبي يلتقي مع قائد عسكري أمريكي لبحث سبل تعزيز الردع

التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونج-سوب بقائد عسكري أمريكي زائر أمس الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز الردع الأمريكي الموسع.

وفي الاجتماع مع الجنرال انتوني كوتون، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، قيم الوزير الكوري الجنوبي أن التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي، يقدم إسهاما للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وشكر لي كوتون بسبب جهود قيادته في تعزيز وضع الردع للتحالف وأشار إلى أهمية الوحدة، في تعزيز الردع الموسع، من خلال المجموعة الاستشارية النووية، التي تم إطلاقها مؤخرا، بموجب اتفاق، تم التوصل إليه في قمة لزعيمي الدولتين في أبريل الماضي.

وطلب الوزير الكوري الجنوبي أيضا اهتمام القيادة ومشورتها ، فيما يتعلق بخطة كوريا الجنوبية لإقامة قيادة استراتيجية لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ومن جانبه ذكر كوتون أن التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي وأوضاعهما الدفاعية المشتركة مازالت أقوى من أي وقت مضى، مما يؤكد من جديد الالتزام الأمني الأمريكي لكوريا الجنوبية.